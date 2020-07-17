Gümüşhane'de abartı egzoza geçit yok - Son Dakika

Gümüşhane'de abartı egzoza geçit yok

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından abartı egzoz ve yüksek sesle müzik denetiminde 10 araç trafikten men edildi, 25 araç sürücüsüne 29 bin 842 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından abartı egzoz ve yüksek sesle müzik denetiminde 10 araç trafikten men edildi, 25 araç sürücüsüne 29 bin 842 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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Yapılan denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, il merkezinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personellerinden oluşturulan karma ekiplerle 10-16 Temmuz tarihleri arasında özellikle abartı egzoz kullanarak ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde denetim yapıldığını söyledi.


Denetimler sonucunda 165 aracın kontrol edildiğini, eksikleri bulunan 25 araç sürücüsüne 29 bin 824 TL trafik idari para cezası uygulanarak 10 aracın da trafikten men edildiğini dile getiren Taşci, "Karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak " Trafik Güvenliği Bilinci" nin yaygınlaştırılması sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkartılması amacıyla denetimlerimiz yoğun ve etkin bir şekilde devam etmektedir" dedi.


Müdür Taşci, vatandaşların can güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve sürücüleri üzerine denetimlerin etkin ve sürekli bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de abartı egzoza geçit yok - Son Dakika
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