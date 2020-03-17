Gümüşhane'de acil haller dışında duruşmalar 31 Mart'a kadar ertelendi - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs nedeniyle tutuklu işler ile ivedi sayılacak diğer haller dışında, 31 Mart tarihine kadarki duruşmaların ileri bir tarihe ertlendiği bildirildi.

Gümüşhane Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin "koronavirüs hakkında alınacak tedbirler" konulu tavsiye nitelikli yazısı ile Sağlık Bakanlığınca oluşturulan bilim kurulunun önerileri kapsamında bir dizi tedbir alındığı aktarıldı.

Alınan tedbirlerle yargılamalarda herhangi bir soruna sebebiyet vermeme amacı güdüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümüşhane merkez ve mülhakat adliyeleri hakimleri ve Gümüşhane Baro temsilcisi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda yargılama faaliyetlerinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tutuklu işler ile ivedi sayılacak diğer haller haricinde ilk aşamada Gümüşhane merkez, Torul, Kelkit ve Şiran adliyeleri ceza ve hukuk mahkemelerince 31 Mart 2020 tarihine kadar olan duruşmaların ileri bir tarihe bırakılması kararlaştırılıp olup mahkemelerimizce belirlenecek yeni duruşma günlerinin dosyanın tarafları asilleri ve vekillerine davetiye tebliği ve elektronik posta ile bildirilecektir."