Üye Girişi
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü - Son Dakika

Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü

24.12.2021 10:50

GÜMÜŞHANE'de hastaneye getirdiği yakınıyla ilgilenilmediğini öne süren A.D. (36), acil servisi doktoru Ziya Anıl Eryılmaz'a (26) bağırıp, üzerine yürüdü.

GÜMÜŞHANE'de hastaneye getirdiği yakınıyla ilgilenilmediğini öne süren A.D. (36), acil servisi doktoru Ziya Anıl Eryılmaz'a (26) bağırıp, üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Dr. Eryılmaz, "Her geçen gün hasta sayımız, giderek artıyor. Çok yoruluyoruz. Bu tür olaylar da bizim bütün çalışma isteğimizi, arzumu ne yazık ki törpülüyor" dedi.

Olay, önceki gece Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. A.D. rahatsızlanan yakınını acil servise getirip, koridordaki sedyeye yatırdı. Bir süre sonra hastasıyla ilgilenilmediğini düşünen A.D., yanına gelen acil serviste görevli pratisyen Dr. Ziya Anıl Eryılmaz'a bağırıp, üzerine yürüdü. Eryılmaz da karşılık verince tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler araya girerek A.D.'yi uzaklaştırdı. Olayın ardından taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. İfadesi alınan hasta yakını A.D. serbest bırakıldı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; koluna girdiği hastayı sedyeye yatıran A.D.'nin yanına gelen Dr. Ziya Anıl Eryılmaz'ın üzerine yürüdüğü, özel güvenlik personeli ile çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü.'TEHDİT EDEN BİR KONUŞMA SERGİLEDİ'Olay anını anlatan Dr. Ziya Anıl Eryılmaz, şunları söyledi: "Hasta yakını, hastayı kenarda duran sedyeye yatırdı. Ben de bir hastamı taburcu edip, acil servise geldim. Hızlıca müdahale edip, yardımcı olmak istedim. Hastayı içeri aldığımda ne şikayeti olduğunu sordum. Hasta yakını, dün de geldiklerini, aynı şekilde karın ağrısı olduğunu ve hastanın kalbinin sıkıştığını söyledi. Hastanın titremesi olduğunu ve boğazının ağrıdığını söyleyince izolasyona almak istedim. Hasta yakını, bunu kabul etmedi. Yüksek sesle bağırarak 'ne şikayeti olduğunu bilsem, buraya mı getiririm' diyerek tepki gösterdi. Bağırınca ben de yüksek sesle buranın bir hastane olduğunu ve ses tonuna dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Daha sonra hasta yakını, yumruğunu sıkarak üzerime yürüdü. Ben de kendimi savunmak için onun üzerine yürüdüm. Daha sonra personel araya girdi. Hasta yakını, tehdit eden bir konuşma sergiledi" dedi.'BUNLAR YAŞANSIN İSTEMİYORUM'Şikayetçi olduğunu belirten Dr. Eryılmaz, "Pandemi, zaten yükümüzü iki kat arttırıyor. Özverili bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Her geçen gün hasta sayımız giderek artıyor. Çok yoruluyoruz. Bu tür olaylarda bizim bütün çalışma isteğimizi, arzumu ne yazık ki törpülüyor. Her geçen gün doktora, hemşireye, sağlık çalışanlarına şiddet giderek artıyor. Bu olay böyle sonuçlandı ama çok daha kötü sonuçlandığı oldu. Şikayette bulundum; olayın takipçisiyiz. Bunlar yaşansın istemiyorum. Bunların önlenmesini istiyoruz" diye konuştu.'ARKADAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Karabay ise "Doktorumuz Anıl Bey, maalesef şiddete maruz kaldı. Hastasına hizmet ederken hastanın yakını tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalarak darbedildi. Temennimiz, böyle olayların ülkemizde bir daha olmaması. Vatandaşlarımızdan ve sağlıkçılarımızdan beklentimiz; uyum içerisinde herkesin hizmet alabileceği ve hizmet verebileceği bir ortam sağlanması ümidiyle beraber çalışacağız. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Arkadaşımızın her zaman yanındayız. Bir daha böyle olayların olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü
YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Gümüşhane, Doktora, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü - Son Dakika


Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07

Son Dakika Haberleri
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:59:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement