Gümüşhane'de ağaçta sıkışan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de kestiği dalın üzerine devrilmesi sonucu ağaçta sıkışan kişi kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yeniyol köyünde bir akrabasına ait ceviz ağacının dalını kesmek için ağaca çıkan Metin Kolcu, kestiği dalın üzerine devrilmesi sonucu dal ile ağaç gövdesi arasında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çağırıldı.
Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, Kolcu'yu üzerine düşen dalı keserek sıkıştığı yerden kurtardı.
Kolcu, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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