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Gümüşhane'de Ahilik Haftası kutlandı

51 dakika önce

Gümüşhane'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane'de Ahilik Haftası kutlandı, System.String[]

Gümüşhane'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Ülke genelinde 33, Gümüşhane'de de 12.kez düzenlenen etkinlik kapsamında Ahilik heyeti Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti.


Makam ziyaretinde yılın ahisi seçilen Lütfullah Gürses, yılın kalfası seçilen Mustafa Demet'e, yılın çırağı seçilen Furkan Gürses'e kaftanları giydirildi, plaketleri verildi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzasıyla gönderilen belgeler takdim edildi.


Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kamuran Taşbilek, Ahiliğin Türk kültüründe ve geleneğinde çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Esnafın birlikteliğini, beraberliğini, kaynaşmasını, kültürünü öne çıkaran, esnafın okulu olan bir kavramdır. Bu da Ahi Evran'dan itibaren ülkemizde, milletimizin esnaflık geleneğinde çok özel bir anlam ifade etmektedir. Bunun yansıması olarak Gümüşhanemizde de çok değerli esnaflarımızı o gelenekten gelen ve o terbiye ile yetişen, temayüz ettiği bütün esnaflarımızca ve bütün ilimizce kabul edilen arkadaşlarımızı makamımızda misafir etmenin onurunu yaşıyoruz. Kendilerine bugüne kadarki esnaflık terbiyelerinden, esnaflık çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ahilik haftamızın Gümüşhanemize ve bütün ülkemize, milletimize ve esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Hafta nedeniyle Fatih parkında Gümüştaş firmasının katkılarıyla hazırlanan Ahilik Pilavı ve kavurmasını Vali Taşbilek ve protokol üyeleri birlikte vatandaşlara ikram ederken, programın ardından heyet tarafından esnaf ve sanatkar ziyaretleri gerçekleştirildi. - GÜMÜŞHANE

Ahilik Haftası, Mustafa Demet, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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