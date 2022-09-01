Gümüşhane Karşıyaka mahallesinde akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evine yarasalar girdi. Camı açık bırakılan odanın ışıklarını açtığında şok manzarayla karşılaşan ev sahibi bir süre yarasaları çıkarmayı denedi. Ev sahibi yarasalar dışarı çıkmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli yaptıkları çalışma sonucunda yarasaları evden çıkarmayı başardı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane 'de akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evini yarasalar istila etti. Evini basan yarasalardan kurtulamayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gümüşhane'de evini yarasa basan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.