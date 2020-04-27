Gümüşhane'de altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 sikke bulundu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Şiran ilçesinin Yeşilbük beldesinde devriye görevi yürüten jandarma asayiş timleri, yol kenarındaki tarlada bulunan bir şahsın kendilerini görünce kaçtığını farketti.

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