Gümüşhane'de ambulans devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'de görevden dönen ambulansın devrilmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Ağrı'dan Trabzon'a hasta nakli yapan Sinan Arvas'ın kullandığı 04 AB 718 plakalı ambulans, dönüş yolunda merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Arvas ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Berfin Deniz Koç, yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.