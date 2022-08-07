Gümüşhane'de Arap tavşanı görüntülendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Arap tavşanı görüntülendi

07.08.2022 14:30

Gümüşhane'de Arap tavşanı görüntülendi Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin Kırmızı Tehdit Altındaki Türler Listesi içinde En Az Endişe Veren olarak listelenen ve nesli tükenme tehdidi altında olan Arap tavşanı, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde görüntülendi.

Gümüşhane'de Arap tavşanı görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin Kırmızı Tehdit Altındaki Türler Listesi içinde En Az Endişe Veren olarak listelenen ve nesli tükenme tehdidi altında olan Arap tavşanı, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde görüntülendi.

Kanguruyu andıran uzun bacakları, tavşanı andıran uzun kulakları ve fareye benzeyen gövdesi ve vücudunun iki misli uzunluğundaki kuyruğuyla memeliler dünyasında boyuna göre sıçrama şampiyonu olan Arap tavşanı, ilçeye bağlı Altınpınar köyünde Osman Yılmazer tarafından görüntülendi.

Aracıyla yolda ilerlerken zıplayan bir hayvan gören ve 20-30 metre ilerledikten sonra geri dönen Yılmazer, nesli tükenmek üzere olan Arap tavşanı'nı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kendisinden kaçmayan Arap tavşanını uzun süre görüntüleyen Yılmazer, "Köyüm Altınpınar'dan Gümüşhane'ye dönerken yine yolun kenarında Arap Tavşanıyla karşılaştım. Daha önceden Arap Tavşanını yerel basında görerek internetten araştırmıştım. Araçla 20-30 metre geçtikten sonra eşime ben galiba Arap Tavşanı gördüm diyerek aracımla geri geldim. Tahminim yavru olduğu için benden kaçmadı, bende görüntülemek istedim. Arabada ismini dahi ilk defa duyduğu eşim ve çocuğum içinde unutulmaz bir an oldu. 30 yaşındayım, köyümüzün doğasını gözlemlemeyi, dağlarında vakit geçirmeyi, yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Bulunduğumuz köyde bildiğimiz birçok hayvanla uzaktan da olsa karşılaşmışızdır ya da duymuşuzdur ama Arap tavşanını ilk defa görüyorum, duyuyorum. Haberlerde daha önce görmemiş olsam galiba fare der geçerdim. Kulakları tavşana, gövdesi fareye, ayaklarını kanguruya, kuyruğunun ucunu sincaba benzettik. İnşallah köyümüz böyle nesli tükenmekte olan birçok canlıyı doğasında barındırmaya devam eder, bizde arada karşılaşarak mutlu oluruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Altınpınar, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Arap tavşanı görüntülendi - Son Dakika

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