Gümüşhane'de arıcılara Varroa eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de arıcılara Varroa eğitimi verildi - Son Dakika

Gümüşhane'de arıcılara Varroa eğitimi verildi

6 saat önce

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği ve Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde aracılıkta çok büyük ekonomik kayıplara neden olan 'Varroa' paraziti ile toplu mücadeleye yönelik eğitim toplantısı düzenledi.

Gümüşhane'de arıcılara Varroa eğitimi verildi, System.String[]

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği ve Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde aracılıkta çok büyük ekonomik kayıplara neden olan 'Varroa' paraziti ile toplu mücadeleye yönelik eğitim toplantısı düzenledi.


Kurumun toplantı salonunda düzenlenen eğitim toplantısına Arı Yetiştiricileri Birliği temsilcileri, il, ilçe müdürlüğü ilgili teknik personeli ve arı yetiştiricileri katıldı.


Eğitim toplantısında Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanı Veteriner Hekim Zekai Bastem tarafından Varroa paraziti ile toplu mücadele ve korunma yöntemleri, arı hastalıkları ve zararlıları ile ilgili sunum eşliğinde detaylı bilgilendirmeler yaptı.


Toplantıda ayrıca kolonilerin düzenli olarak bakımı ve kontrollerinin yapılması, erken teşhis ve erken tedaviye önem verilmesi gerektiği vurgulandı. Erken teşhis amacıyla numune gönderilmesi ve bu konuda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli çalışılması gerektiği hususunda bilgi verildi. Bununla birlikte ilaçla mücadelede sonuç alınabilmesi için uygun doz ve ilaç seçimiyle birlikte aynı bölgedeki arıcıların aynı anda yapacakları ilaç uygulamalarının da önemi vurgulandı. Son yıllarda Varroa'ya karşı ilaçla mücadele dışında biyolojik ve fiziksel mücadele yöntemlerinin de mevcut olduğu ve varroa parazitinin arıcılarca önemsenmesi gerektiği konularında bilgiler verildi.


Eğitim toplantısı sunumların ardından karşılıklı soru-cevap kısmı ile son buldu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi esnasında Rus polisinin görev yaptığı Serakib'de çatışma çıktı Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de arıcılara Varroa eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]