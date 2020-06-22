Gümüşhane'de başından silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Gözaltına alınan K.Y. ve Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, zanlı K.Y'yi olaydan birkaç saat sonra Tütenli köyündeki bir akrabasının evinde, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Daha sonra zanlı K.Y'yi Erzincan yolu üzerinde bırakan araç sürücüsü Y.Ö, durumu Kelkit İlçe Emniyet Müdürülüğü ekiplerine bildirdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y, ön koltuktaki L.S'nin başına tabancayla bir el ateş etti.

İddiaya göre, Kelkit ilçesinde dün gece saatlerinde 24 EU 145 plakalı araç içerisinde alkol alan Y.Ö, L.S. (32) ve K.Y. (51), kısa süre sonra hakaret gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Gümüşhane'de birlikte alkol aldığı şahıs tarafından başından silahla vurulan kişi öldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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