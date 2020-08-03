Gümüşhane'de bayram tatilinin kaza bilançosu belli oldu - Son Dakika

Gümüşhane'de 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından il genelindeki kaza ve acemi kasap bilançosu belli oldu.

Alınan bilgiye göre il genelinde hem polis hem jandarma bölgelerinde gerçekleşen kaza sayısı 8 olarak kayıtlara geçerken, bu kazalarda 16 kişi yaralandı bir kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Yine il genelinde 98 acemi kasap kurban keserken yaralanınca soluğu hastanelerde aldı. Bu 98 acemi kasaptan 6'sı ameliyat edilmek zorunda kalırken, diğerleri ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - GÜMÜŞHANE