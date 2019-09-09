Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında 10 Muharrem Aşure Günü nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Merkez Kemaliye Camii avlusunda öğle namazı çıkışında gerçekleştirilen etkinlikte Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen'in katılımıyla vatandaşlara 2 bin 500 kişilik aşure dağıtıldı.



İl Müftüsü Osman Ayas'ın dua yaptırmasının ardından vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Avluda Belediye tarafından kurulan masalarda vatandaşların rahatlıkla aşurelerini yemeleri sağlanırken, dağıtımı gerçekleştirilen aşurenin üzerine kırmızı narlarla ay-yıldız çizildi.



Etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ercan Çimen, Muharrem ayının Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olduğunu hatırlatarak, "Cenabı Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun" dedi.



Ülkenin her noktasında Aşure günü etkinlikleri yapıldığını hatırlatan Çimen, "Hicri Yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve 10. günü olan Aşure gününü kutlarken Kerbela'da ki şehit Allah rahmet eylesin diyoruz. İnşallah bu mübarek günler ülkemizin, milletimizin, İslam aleminin ve mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olur" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE