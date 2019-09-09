Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
Son Dakika Güncel Haber

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi

2 saat önce

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında 10 Muharrem Aşure Günü nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi, System.String[]

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında 10 Muharrem Aşure Günü nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.


Merkez Kemaliye Camii avlusunda öğle namazı çıkışında gerçekleştirilen etkinlikte Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen'in katılımıyla vatandaşlara 2 bin 500 kişilik aşure dağıtıldı.


İl Müftüsü Osman Ayas'ın dua yaptırmasının ardından vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Avluda Belediye tarafından kurulan masalarda vatandaşların rahatlıkla aşurelerini yemeleri sağlanırken, dağıtımı gerçekleştirilen aşurenin üzerine kırmızı narlarla ay-yıldız çizildi.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ercan Çimen, Muharrem ayının Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olduğunu hatırlatarak, "Cenabı Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun" dedi.


Ülkenin her noktasında Aşure günü etkinlikleri yapıldığını hatırlatan Çimen, "Hicri Yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve 10. günü olan Aşure gününü kutlarken Kerbela'da ki şehit Allah rahmet eylesin diyoruz. İnşallah bu mübarek günler ülkemizin, milletimizin, İslam aleminin ve mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olur" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Ercan Çimen, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi
Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı? Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 16:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]