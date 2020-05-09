Gümüşhane'de berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Gümüşhane Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı, Karşıyaka Mahallesi ve üniversite bölgelerindeki berber ve kuaför salonlarında dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekiplerin, kuaför ve berberlere yönelik dezenfekte işlemini ücretsiz yaptığı da vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın sebebiyle kapalı iş yerlerini açacak olan berber ve kuaför esnafımıza destek olabilmek ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından önlem almak amacıyla bu hizmeti ücretsiz olarak veriyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı ortamlarda hizmet almaları için berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ettik. Berber ve kuaför odası başkanı ile birlikte toplum sağlığımız için dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz. Berber ve kuaför esnafımızdan hijyen kurallarına dikkat ederek hizmet vermelerini istiyoruz."