Gümüşhane'de, 'Beyaz Gelincik' Görüntülendi
1 saat önce
DÜNYADA nesli tükenmekte olan sansargiller cinsinden beyaz gelincik, Gümüşhane'nin Dibekli köyünde görüldü.
DÜNYADA nesli tükenmekte olan sansargiller cinsinden beyaz gelincik, Gümüşhane
'nin Dibekli köyünde görüldü.
Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyesi Metin Aydın
, Dibekli köyünde doğa yürüyüşü yaptığı sırada daha çok yer altında yaşadığı için nadir görülen sansargiller cinsinden beyaz gelinciki fark etti. Aydın, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan beyaz gelinciki fotoğrafladı. Aydın'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz gelincik, pek çok takipçinin de ilgi odağı oldu. Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan beyaz gelincik, genellikle fare avlayarak ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Ağırlık olarak yer altında gizlenerek yaşamı sürdüren ve görüntü alınamayan hayvan türlerinden biri olan beyaz gelincik, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlıyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan beyaz gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine de sahip olması ile biliniyor.
- Şhane
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:21 Kaynak: DHA
Beyaz Gelincik, Tunceli'nin Ardından Gümüşhane'de Ortaya Çıktı
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi