Gümüşhane'de bina inşaatında göçük: Bitişikteki 2 bina tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de bina inşaatında göçük: Bitişikteki 2 bina tahliye edildi - Son Dakika

Gümüşhane'de bina inşaatında göçük: Bitişikteki 2 bina tahliye edildi

15 dakika önce

GÜMÜŞHANE'de, bina inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle bitişiğindeki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gümüşhane'de bina inşaatında göçük: Bitişikteki 2 bina tahliye edildi, System.String[]

GÜMÜŞHANE'de, bina inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle bitişiğindeki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gümüşhane'de, Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'taki bina inşaatında, akşam saatlerinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine gelen AFAD ve Gümüşhane Belediyesi ekipleri, göçük alanında incelemelerde bulundu, tedbir amacıyla bitişikteki 2 binanın tahliyesine karar verdi. Mühürlenen 2 binada oturan 18 kişi tahliye edildi.

Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, "AFAD, belediye ve valiliğimiz ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunduk. Yapılan incelemeler sonucunda inşaat alanı içinde arazi şartları nedeniyle taş düşmeleri olduğu tespit edildi. Detaylı incelemeler ilgili kurumlarca gün ağarınca tekrar değerlendirilecek" dedi.

İnşaat çevresindeki 2 binadaki 6 dairede oturan 18 kişinin tahliye edildiğini ve binaları tedbir amaçlı mühürlediklerini belirten Ceylan, "Vatandaşlarımız geceyi rahat bir şekilde geçirmeleri için güvenli yerlere yerleştirildi. Gün ağardıktan sonra alanda tekrar gerekli çalışmalar yapılacak. Daha sonra binaların tekrar kullanıma açılıp açılmayacağı ve detaylı bir çalışmadan sonra olumsuzluk olup olmadığı değerlendirilecektir" diye konuştu.


Gümüşhane, Karşıyaka, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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