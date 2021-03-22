Gümüşhane'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de bir apartmanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

Alınan karar gereğince kent merkezindeki Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Sokağı'nda bulunan Artun Apartmanı'nda pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina uygulanmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, karantinanın yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar süreceği kaydedildi.