Gümüşhane'de bir belde karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de bir belde karantinaya alındı
13.11.2020 20:09
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beldede pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, Deredolu'da bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.
Son Dakika Esenyurt'ta Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi gözaltında Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi Yaban hayatı profesöründen "Avcılık yasaklansın" diyenlere ilginç tepki: Bu şekilde hayvanlar korunmaz 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı