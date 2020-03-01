Gümüşhane'de bir garip kaza - Son Dakika

Gümüşhane'de bir otomobil dağ yamacına düşmüş halde bulunurken, yapılan aramalara rağmen araç sürücüsüne ulaşılamadı.



Gümüşhane- Trabzon karayolu üzerinde Canca Mahallesi Yeni Şehir Stadyumu yakınlarında gerçekleşen kazada Gümüşhane istikametine ilerlediği değerlendirilen 29 AF 974 plakalı otomobil ters döndükten sonra dağ yamacına çarparak yeniden tekerleklerinin üzerine düştü.



Akşam saatlerinde gerçekleşen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet görevlileri aracın içinde ve çevresinde kimseyi göremedi. Hastaneye de bilgi verilmesine rağmen yaralı gelmediğini öğrenen emniyet görevlileri bir süre araç sahibinin gelmesini bekledi.



Kazanın ardından gaz kokusu alan ekipler yoldaki trafik akışını keserek Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri aracın aküsünü kesip gaz akışını iptal etti.



Kazanın ardından sürücüsüne ulaşılamayan otomobil çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE