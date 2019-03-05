Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Gümüşhane'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

2 saat önce

Gümüşhane'de eşi ve çocuklarından ayrı yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Gümüşhane'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Gümüşhane'de eşi ve çocuklarından ayrı yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Yakınları, yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan Zekeriya Oruçoğlu'nun (57), İnönü Mahallesi, Açelya Sokak'taki evine geldi.

Oruçoğlu'nun yakınları kapının açılmaması üzerine camı kırarak kapıyı açtı.

Eve girdiklerinde Oruçoğlu'nun hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Oruçoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oruçoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oruçoğlu'nun bir kaç gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:41 Kaynak: AA

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