Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
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Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'dan Köse ilçesinin Bizgili köyüne geldiği belirlenen bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bu kişinin başkaları ile temasta bulunmuş olabileceği düşüncesinden hareketle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:04 Kaynak: AA
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