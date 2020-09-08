Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Kürtün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi için köyde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
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