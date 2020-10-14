Açıklamada, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün Büyük Yücebelen bölgesinde 5 pozitif vaka ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle salgının önlenmesine yönelik tedbirler alındığı belirtildi.

Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Beklenen gol geldi! Milliler Ozan ile beraberliği yakaladı

Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek

Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti