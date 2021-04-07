Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Aksu köyünde pozitif vaka ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili köyde bugün saat 12.00'den itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.