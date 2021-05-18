Öte yandan, aksi yönde davranıp karantinayı ihlal eden kişilerle ilgili gerekli idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

Merkeze bağlı Yukarı Alıçlı köyündeki pozitif vakaların çokluğunun ele alındığı toplantıda, ilgili köyde virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla 8 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Gümüşhane 'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika

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