Gümüşhane'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
Merkeze bağlı Yukarı Alıçlı köyündeki pozitif vakaların çokluğunun ele alındığı toplantıda, ilgili köyde virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla 8 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, aksi yönde davranıp karantinayı ihlal eden kişilerle ilgili gerekli idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika