Gümüşhane'de bir köy ve apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir köy ve apartmanda karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Yeniyol köyü ile Hasanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çetin Apartmanı'nda, pozitif vaka ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili köyde ve apartmanda yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.