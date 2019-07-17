Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de bir maden firmasının atık suyu dereye karıştı
Son Dakika Güncel Haber

Gümüşhane'de bir maden firmasının atık suyu dereye karıştı

2 saat önce

Gümüşhane'de bir maden firmasının atık sahasında borulardan birinin patlamasının ardından atık su dereye karıştı.

Gümüşhane'de bir maden firmasının atık suyu dereye karıştı, System.String[]
Gümüşhane'de bir maden firmasının atık sahasında borulardan birinin patlamasının ardından atık su dereye karıştı.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren Yıldızlar Madenciliğin, atık barajına atık su taşıyan borularından birinin kopması sonucu, atık barajına gitmesi gereken kirli su, baraj kenarında temiz yüzey sularının ve yağmur sularının taşınması için yapılmış olan kuşaklama kanalına aktı.
Atık suyunun kanal yoluyla dereye karışmasının ardından AFAD, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek inceleme başlattığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu kanal marifetiyle atık su dereye ulaşmış olup, olay haber alınır alınmaz yetkili görevliler ve teknik personel olay yerine ulaşmışlardır. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, patlayan borunun oluşturduğu olumsuz durumun yaklaşık 2 saat sonra ilgili firma tarafından yapılan müdahaleyle giderildiği ve dereye atık su akışının kesildiği görülmüştür. İvedilikle kuşaklama kanalı ve dereden numuneler alınmış olup, laboratuvara gönderilmektedir. Derede oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği etkiler yönünden detaylı incelemeler yapılarak alınması gereken bütün tedbirler alınmakta ve vatandaşlarımıza yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmakta olup, yasal açıdan da yapılması gereken işlemler tesis edilecektir."
Gümüşhane, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2. el araç satanlara kritik uyarı: Yetki belgesi almayan 13 Ağustos'tan sonra satış yapamayacak Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 02:02:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de bir maden firmasının atık suyu dereye karıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]