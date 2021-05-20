Gümüşhane'de bir mahallede Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden kişilerle ilgili idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nin Cevizli mevkisindeki pozitif vakaların çokluğunun ele alındığı toplantıda, bu mevkide 29 Mayıs'a kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Gümüşhane 'de bir mahallenin belirli bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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