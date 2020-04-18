Gümüşhane'de Bizgili köyündeki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'dan Bizgili köyüne geldiği belirlenen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 Nisan'da karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.
Karantina süresi boyunca köyde sağlık çalışanları ve jandarma ekiplerinin gerekli önlemleri aldığı belirtilen açıklamada, karantina tedbirlerinin sona erdiği kaydedildi.