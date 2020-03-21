Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, köpüklü su ile yıkanarak temizleniyor.

Gümüşhane Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, PTT önünden başlayarak Atatürk Caddesini baştan sona deterjanlı köpüklü su ile yıkadı. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşın sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını artırdığımız şu günlerde cadde yıkamalarına başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı caddeleri köpüklü su ve deterjanla yıkıyoruz. Ardından ilaçla dezenfekte ediyoruz. Cadde, sokak ve meydanları tam bir hijyen sağlayarak, salgın hastalıklara karşı tedbir almaya devam edeceğiz. Yaşadıkları şehri ve yerleri temiz tutmaları konusunda şimdiye kadar hassas davranan hemşehrilerimizden bu hassasiyetlerinin devamını beklemekteyiz" diye konuştu.