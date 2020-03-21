Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyorGÜMÜŞHANE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

GÜMÜŞHANE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

Gümüşhane Belediyesi temizlik işleri ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmas başlattı. Ekipler, PTT önünden başlayarak Atatürk Caddesini baştan sona deterjanlı köpüklü su ile yıkadı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, 'Koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını artırdığımız şu günlerde cadde yıkamalarına başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı caddeleri köpüklü su ve deterjanla yıkıyoruz. Ardından ilaçla dezenfekte ediyoruz. Cadde, sokak ve meydanları tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbir almaya devam edeceğiz. Yaşadıkları şehri ve yerleri temiz tutmaları konusunda şimdiye kadar hassas davranan hemşehrilerimizden bu hassasiyetlerinin devamını beklemekteyiz' diye konuştu.

Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:42 Kaynak: DHA

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