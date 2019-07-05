Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'da bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gümüşhane'de çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'da bulundu

29 dakika önce

Gümüşhane'nin Buğalı Köyü Omal Yaylası'ndan çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulundu.

Gümüşhane'de çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'da bulundu, System.String[]
Gümüşhane'nin Buğalı Köyü Omal Yaylası'ndan çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulundu.

Sürmene'de 156 Jandarma İhbar Hattı'na gelen, 6 adet büyükbaş hayvanın ilçeye bağlı Oylum Mahallesi Hancar mevkiinde ormanlık alana sürüldüğü ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Ormanlık alanda bulunan ve muhafaza altına alınan büyükbaş hayvanların kulak küpe numaralarını inceleyen jandarma ekipleri, 6 büyükbaş hayvanın Gümüşhane'nin Buğalı Köyü Omal Yaylası'ndan çalındıklarını ve Sürmene nüfusuna kayıtlı Bahri K.'ya ait olduklarını tespit etti. Büyükbaş hayvanlar, gerekli işlemlerin ardından jandarma ekipleri tarafından bir kamyonetin kasasına bindirilerek sahibine teslim edildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
Gümüşhane, Jandarma, Sürmene, Trabzon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yer: Trabzon! Balın kokusunu alan ayı, kapıya dayandı Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 09:21:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'da bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]