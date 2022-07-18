Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çalınan kovanlar ve konteynerin Bayburt ve Giresun illerinde bulunarak M.T.'ye teslim edildiği aktarıldı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Yuvacık köyünde ikamet eden M.T'ye ait 75 arı kovanı ve kovanların yanında bulunan konteynerin çalındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Hisarcık, Bayburt, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de çalınan kovanlar JASAT ekiplerince Bayburt ve Giresun'da bulundu - Son Dakika

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