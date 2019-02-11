Gümüşhane'de Çatı Yangını

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde bir vatandaşa ait evde yangın çıktı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde bir vatandaşa ait evde yangın çıktı. Maddi hasara neden olan yangın İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt köyü Türkmenli Mahallesinde İsmail Kiraz'a ait evin çatısında bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Evin önündeki koltuğun bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.



Çatıdaki ahşap malzemenin tutuşmasıyla büyüyen yangını ve çıkan yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yoğun bir çalışmayla kısa sürede söndürdü.



Büyümeden söndürülen ve maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak

AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok

İstanbul'da Tanzim Satış Noktalarının Kurulacağı Yerler Belli Oldu

Galatasaray Tribünlerinden Anlamlı Pankartlar!