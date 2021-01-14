Gümüşhane'de çatıdan düşen kişi öldü - Son Dakika

Gümüşhane'de çatıdan düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Süle köyünde yaşayan İlyas Delibaş (62), malzeme yerleştirmek için dün akşam saatlerinde evinin çatısına çıktı.
Bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşen Delibaş, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Delibaş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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