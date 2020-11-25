Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek - Son Dakika

Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek

25.11.2020 12:59
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek, System.String[]

BAYBURT'ta meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gümüşhane'de, balkon ve duvarlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina, tedbir amaçlı tahliye edilecek.

BAYBURT'ta meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gümüşhane'de, balkon ve duvarlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina, tedbir amaçlı tahliye edilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, 22 Kasım'da merkez üssü Bayburt olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Bayburt'un yanı sıra çevre il ve bazı ilçelerde de hissedildi. Depremin hissedildiği Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bina, hasar görürken, balkon ve duvarlarında derin çatlakların oluştuğu görüldü. Sarsıntı yaşadıklarını belirten bina sakinleri, durumu yetkilere iletti. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, binaya gelerek, incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayan ekipler, riski buldukları binanın tahliyesine karar verdi.

'SARSINTIYLA PANİK OLUŞTU'Bina sakinlerinden Eser Köprülü, deprem anında sarsıntının hissedildiğini belirterek, tahliye konusunda resmi yazının ellerine ulaşmadığını söyledi. Köprülü, "Binada dört aile yaşıyor. Depremin ardından binada çatlakların oluştuğunu fark ettik. Yetkilileri aradık. Sağ olsunlar hemen geldiler. İncelemelerden sonra bize burada kalmamamız gerektiğini söylediler. Ekipler binanın tahliye edilmesi yönünde bilgi verdi ama henüz elimize resmi bir yazı gelmedi. Deprem anında binada kalanlarda bir panik oluştu. Ciddi olarak hissettiler. Bina yaklaşık 60 yıllık. Binanın akıbetiyle ilgili olarak yetkililerden net bir bilgi verilmediği evlerimizde kalmaya devam ediyor. Başka bir binaya tahliyemiz için yetkililerden haber bekliyoruz" dedi.'ÇATLAKLAR DEPREMLE BÜYÜMÜŞ OLABİLİR'

İnşaat mühendisi Yusuf Oral da binadaki çatlakların önceden var olup, depremin etkisiyle büyümüş olabileceğini belirterek, "Yaşadığımız bu depremle birlikte çevre illerde etkilendi. Gümüşhane'de az da olsa etkilendi. İnsanlar depremi hissettikten ister istemez bir telaşa kapıldı. Binada daha önceden çatlarlar olmuş olabilir, depremle birlikte çatlaklar büyümüştür. Depremle ilişkilendirilerek bir tedirginlik yaşanabilir. Aldığımız bilgiye göre de bina tahliye edilecekmiş. 2000'li yıllardan önce yapılan binalar risk altında. Gümüşhane'de 20 yıl üzeri binalar riskli durumdadır" diye konuştu.


Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek

Gümüşhane, Bayburt, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu         
10:47
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz         
10:18
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei