Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı - Son Dakika

Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı

23.10.2020 15:47
Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı, System.String[]

Pestil ve kömenin anavatanı Gümüşhane'de bu ürünlerin önemli hammaddelerinden birisi olan cevizde hasat devam ederken üretim bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı.

Pestil ve kömenin anavatanı Gümüşhane'de bu ürünlerin önemli hammaddelerinden birisi olan cevizde hasat devam ederken üretim bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı.

TÜİK rakamlarına göre 2019 yılında 6 bin 850 dekar alanda toplam 905 ton ceviz üretimi gerçekleştirilirken 2020 yılında ise 7 bin 626 dekar alanda toplam bin 135 ton ceviz üretimi gerçekleşti. Bir önceki yıla göre ceviz üretim alanlarında yüzde 11, ürün miktarında ise yüzde 25 artış sağlandı.

Asırlardır ceviz yetiştirilen Gümüşhane'de 400 metreden bin 800 metreye kadar olan bölgelerde 100 yaşı aşkın ceviz ağaçları bulunurken, alçak kesimlerde tamamlanan ceviz hasadı yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyor.

"Son 5 yılda 116 bin ceviz fidanını toprakla buluşturarak 7 bin 650 dönüm alanda ceviz bahçeleri oluşturuldu"

Türkiye'de yıllık 10 bin ton üretimle pestil ve köme üretiminde birinci sırada yer alan Gümüşhane'de bu ürünlerin ana hammaddesi olan ceviz ihtiyacını karşılamak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2015 yılında hazırlanan Ceviz Eylem Planının ardından uygulanan proje kapsamında son 5 yılda 116 bin ceviz fidanını toprakla buluşturarak 7 bin 650 dönüm alanda ceviz bahçeleri oluşturuldu. İlkbahar geç donlarından etkilenmeyen fernor ve fernette çeşitleri olan fidanlar ekonomik veri yaşına geldiğinde yıllık 3 bin 500 ton ceviz elde edilecek.

"İlimizde ceviz üretimi yıllık bin 135 ton civarında"

Gümüşhane merkeze bağlı Çamlıköy köyünde Sebahattin Saraç'a ait 405 dönüm ceviz bahçesinde hasat yapıldığı sırada üreticilerle sohbet ederek birlikte hasat yapıp, üretimleri hakkında bilgi alan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane'de tarıma dayalı sanayinin başında pestil -köme işletmeleri geldiğini belirterek "Yaklaşık 36 işletmemizle 10 bin ton yıllık üretim yapılmaktadır. Pestil ve kömenin en önemli hammaddesi ceviz oluşturmaktadır. İlimizde ceviz üretimi yıllık bin 135 ton civarında, yalnız bu üretim yerelde münferit olarak ev önlerinde küçük arazilerde dikili ceviz ağaçları ile sağlanmaktadır. Üretilen bu ceviz miktarı da pestil ve köme işletmelerimizin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Biz bu arz açığını karşılayabilmek için yapmış olduğumuz sektör bazlı çalışmalarda Gümüşhane'deki pestil köme işletmelerinin yıllık 2 bin 500 ton civarında ceviz ihtiyacı olduğunu bunu da il dışından hatta yurtdışından karşılandığını, bu arz açığını gidermek üzere İl Müdürlüğümüzce 2015 yılında başlattığımız Gümüşhane'de Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi kapsamında son beş yılda 116 bin ceviz fidanını toprakla buluşturarak 7 bin 650 dönüm alanda modern kapama ceviz bahçeleri kurduk. Amacımız hem pestil - köme sektörünün ilimizden ceviz ihtiyacını karşılamak, hem de kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir seviyesini yükseltmek, tarımsal hasılamızı artırmak" dedi.

Gerek Bakanlık bütçesi gerekse yerel kaynaklardan sağlanan bütçelerle son 5 yılda Gümüşhane'nin ceviz vadisi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Birşen, "Ceviz birim alandan yüksek derece bir gelir elde edilen ürün. Önümüzdeki yıllarda özellikle beşinci yıldan sonra Gümüşhane'de ceviz üretimimizle ciddi bir üretim patlaması bekliyoruz. Hem ilimizin ceviz ihtiyacını karşılamak hem de diğer illerimize Gümüşhane'nin bu kirlenmemiş topraklarından, tertemiz su kaynaklarıyla elde edilen cevizlerin yüksek aromasıyla, tadıyla diğer illerimizin de ceviz ihtiyacını karşılama olduğunu belirterek, İlimizin önemli tarım ürünlerinden olan ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırma çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da devam edecek" diye konuştu.

"Üç yıl diktiğimiz ceviz fidanları bu yıl meyve verdi"

Gümüşhane merkeze bağlı Çamlıköy köyünde 405 dönüm alanda hazineden kiraladığı alanda ceviz yetiştiriciliği yapan Sebahattin Saraç ise "Diktiğimiz cevizlerin bu yıl hasadını yapıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yapmış olduğu ceviz projelerinden yararlanarak fernor ve fernette ceviz fidanları diktim. Bunlar aşılı cevizler. Yaklaşık beşinci yıldan sonra verime başlıyorlar. Altı yıl önce diktiğimiz cevizlerden gecen yıl ve bu yıl mahsul aldık. Üç yıl olmasına rağmen 2017 yılında diktiğimiz Fernor ceviz fidanları da bu yıl meyve verdi. Tabi bu üç yılda verilen meyve ticari anlamda değil, bu bize meyve görüntüsü yaptı. Bizi mutlu eden tarafı o. Buda bize cevizin burada verimli olacağını gösteriyor. Her yıl aldığımız mahsul daha da artmaktadır. Valiliğimizin ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün destekleriyle her yıl ceviz fidanı dikerek bahçemizde ceviz fidanı sayısını artırdık. Şuan bu bahçede dört binin üzerinde ceviz fidanı var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yıllık 10 bin ton üretimle pestil ve köme üretiminde birinci sırada yer alan Gümüşhane'de bu ürünlerin ana hammaddesi olan ceviz ihtiyacını karşılamak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2015 yılında hazırlanan Ceviz Eylem Planının ardından uygulanan proje kapsamında son beş yılda 116 bin ceviz fidanını toprakla buluşturarak 7 bin 650 dönüm alanda ceviz bahçeleri oluşturuldu. İlkbahar geç donlarından etkilenmeyen fernor ve fernette çeşitleri olan fidanlar ekonomik veri yaşına geldiğinde yıllık 3 bin 500 ton ceviz elde edilecek.

Gümüşhane merkeze bağlı Çamlıköy köyünde Sebahattin Saraç'a ait 405 dönüm ceviz bahçesinde hasat yapıldığı sırada üreticilerle sohbet ederek birlikte hasat yapıp, üretimleri hakkında bilgi alan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane'de tarıma dayalı sanayinin başında pestil -köme işletmeleri geldiğini belirterek "Yaklaşık 36 işletmemizle 10 bin ton yıllık üretim yapılmaktadır. Pestil ve kömenin en önemli hammaddesi ceviz oluşturmaktadır. İlimizde ceviz üretimi yıllık bin 135 ton civarında, yalnız bu üretim yerelde münferit olarak ev önlerinde küçük arazilerde dikili ceviz ağaçları ile sağlanmaktadır. Üretilen bu ceviz miktarı da pestil ve köme işletmelerimizin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Biz bu arz açığını karşılayabilmek için yapmış olduğumuz sektör bazlı çalışmalarda Gümüşhane'deki pestil köme işletmelerinin yıllık 2 bin 500 ton civarında ceviz ihtiyacı olduğunu bunu da il dışından hatta yurtdışından karşılandığını, bu arz açığını gidermek üzere İl Müdürlüğümüzce 2015 yılında başlattığımız Gümüşhane'de Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi kapsamında son beş yılda 116 bin ceviz fidanını toprakla buluşturarak 7 bin 650 dönüm alanda modern kapama ceviz bahçeleri kurduk. Amacımız hem pestil - köme sektörünün ilimizden ceviz ihtiyacını karşılamak, hem de kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir seviyesini yükseltmek, tarımsal hasılamızı artırmak" dedi.

Gerek Bakanlık bütçesi gerekse yerel kaynaklardan sağlanan bütçelerle son 5 yılda Gümüşhane'nin ceviz vadisi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Birşen, "Ceviz birim alandan yüksek derece bir gelir elde edilen ürün. Önümüzdeki yıllarda özellikle beşinci yıldan sonra Gümüşhane'de ceviz üretimimizle ciddi bir üretim patlaması bekliyoruz. Hem ilimizin ceviz ihtiyacını karşılamak hem de diğer illerimize Gümüşhane'nin bu kirlenmemiş topraklarından, tertemiz su kaynaklarıyla elde edilen cevizlerin yüksek aromasıyla, tadıyla diğer illerimizin de ceviz ihtiyacını karşılama olduğunu belirterek, İlimizin önemli tarım ürünlerinden olan ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırma çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da devam edecek" diye konuştu.

Gümüşhane merkeze bağlı Çamlıköy köyünde 405 dönüm alanda hazineden kiraladığı alanda ceviz yetiştiriciliği yapan Sebahattin Saraç ise "Diktiğimiz cevizlerin bu yıl hasadını yapıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yapmış olduğu ceviz projelerinden yararlanarak fernor ve fernette ceviz fidanları diktim. Bunlar aşılı cevizler. Yaklaşık beşinci yıldan sonra verime başlıyorlar. Altı yıl önce diktiğimiz cevizlerden gecen yıl ve bu yıl mahsul aldık. Üç yıl olmasına rağmen 2017 yılında diktiğimiz Fernor ceviz fidanları da bu yıl meyve verdi. Tabi bu üç yılda verilen meyve ticari anlamda değil, bu bize meyve görüntüsü yaptı. Bizi mutlu eden tarafı o. Buda bize cevizin burada verimli olacağını gösteriyor. Her yıl aldığımız mahsul daha da artmaktadır. Valiliğimizin ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün destekleriyle her yıl ceviz fidanı dikerek bahçemizde ceviz fidanı sayısını artırdık. Şuan bu bahçede dört binin üzerinde ceviz fidanı var" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı
Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı
Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı
Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı
Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı

Gümüşhane, Tarım, Hasat, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu
Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı         
15:16
Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü         
14:42
G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek         
14:35
Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti         
14:12
Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi         
14:07
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik         
13:52
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 15:52:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de ceviz üretimi yüzde 25 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei