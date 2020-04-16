Gümüşhane'de cezaevinden 147 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Yeni infaz düzenlemesinin ardından Gümüşhane'de E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 60 kişi tahliye edildi, 87 kişi ise izne gönderildi.



TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesiyle ilgili kanun kapsamında Gümüşhane'de ki cezaevinden tahliyeler gerçekleştirildi.



Gümüşhane Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 41, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 19 olmak üzere toplam 60 hükümlü tahliye edilirken, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 62 hükümlü ile Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılmaya hak kazanan 25 hükümlü olmak üzere toplam 87 hükümlü ise yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında izne gönderildi.



Toplamda 147 kişinin tahliye olduğu ve izne gönderildiği Gümüşhane'de hükümlülerden 42'sinin Gümüşhane'de ikamet ettiği, geri kalan 105 hükümlünün ise temin edilen 9 otobüsle ikamet ettikleri illere gönderildiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE