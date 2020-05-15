Gümüşhane'de çiftçilere 283 bin adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de çiftçilere 283 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Geçtiğimiz yıl 145 bin sebze fidesinin dağıtıldığı Gümüşhane'de talep patlaması olunca bu yıl 8 milyon lira gelir getirmesi beklenen 283 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Gümüşhane'de çiftçilere 283 bin adet sebze fidesi dağıtıldı, System.String[]

Geçtiğimiz yıl 145 bin sebze fidesinin dağıtıldığı Gümüşhane'de talep patlaması olunca bu yıl 8 milyon lira gelir getirmesi beklenen 283 bin sebze fidesi dağıtıldı.


Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi destekleriyle il genelindeki çiftçilere örtü altı ve tarla yetiştiriciliği için yüzde 50 hibe destekli 283 bin adet domates, salatalık ve biber fidesi dağıtıldı.


Temiz su kaynakları ve kirlenmemiş toprakları, organik üretim kültürüyle meyve ve sebzelerinde ayrı bir aroma ve tat bulunan Gümüşhane'de örtü altı üretimin artırılması için son yıllarda yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen domates, salatalık ve biber fideleri üreticilere dağıtıldı.


"Bin 400 ton domates, 400 ton salatalık ve 55 ton biber elde etmeyi düşünüyoruz"


Sebze fidelerini çiftçilere dağıtımını gerçekleştirdikten sonra dikim yapan üreticileri ziyaret eden Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, "Yaklaşık 283 bin fidemiz toprakla buluştu. Domates, salatalık ve biber fidelerini bölgemiz için daha önce tespit ettiğimiz ve denemelerini yaptığımız çeşitlerle Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden tedarik ettik. Yaklaşık olarak bin 400 ton domates, 400 ton salatalık ve 55 ton biber elde etmeyi düşünüyoruz. İlimizin tarımsal hasılasına katkısı yaklaşık 8 milyon TL olmasını beklemekteyiz. Amacımız çiftçilerimize her daim her şartlarda destek olmak. Kaliteli ve sertifikalı fideleri çiftçilerimizle buluşturarak vermiş oldukları emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak hem de tüketicilerimize daha sağlıklı sebzeyi ulaştırmaktır. Bu manada İl Özel İdaresi finansmanıyla sağlamış olduğumuz bu proje ilimiz için hayırlı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


"Doğal ve organik üretim yapıldığı için sebzelerimiz eşsiz bir tat ve aromaya sahip"


Örtü altı yetiştiriciliğinin Gümüşhane'de giderek yaygınlaştığını ve ciddi derecede katma değer oluşturduğunu dile getiren Birşen, "Bunun devamında da çiftçilerimize sebze yetiştiriciliği konularında ciddi eğitimler verdik. Çiftçimiz bunu çok benimsedi. Özellikle de getirmiş olduğumuz sertifikalı ve kaliteli sebze fidelerinden emeklerinin karşılığını almaları sonucunda bu işi sahiplendiler ve ilimizde örtü altı üretimi giderek yaygınlaşmaktadır. Gümüşhane temiz su kaynakları kirlenmemiş topraklarıyla bir avantaja sahip. Bizde bu avantajı fırsata çevirdik. Gümüşhane'de yetişen sebzelerin kimyasallardan özellikle kimyasal gübrelerden ve zirai ilaçlardan uzak bir üretim yapılmakta. İlimizde zaten doğal ve organik üretim yapılmakta. Dolayısıyla sebzelerimizde eşsiz bir tat ve aromaya sahip. Buda çevre illerden de çok rağbet görmektedir. Pazarlama konusunda da çiftçilerimizin herhangi bir sorun yaşamamaktadır" ifadelerini kullandı.


"Geçen yıl 145 bin fidenin dağıtmıştık, bu yıl 283 bin fide dağıttık"


Bu projeye 3 yıl önce başladıklarını hatırlatan Birşen, "Geçen yıl 145 bin fidenin dağıtımını yaptık. Bu sene de talep çok olunca çiftçilerimizin talebi doğrultusunda 283 bin fide getirdik. Çiftçilerimiz karşılığını gördükçe bu işi benimsiyor ve severek yapıyor. Tarımsal üretiminde her daim devam etmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla biz ilimizde ekilmedik alan bırakmıyoruz. Tarımda devamlılığı sağlıyoruz. Başta çiftçilerimize Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Milletvekillerimize ve İl Genel Meclisimize Gümüşhane tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı çiftçilerimiz adına teşekkür eder saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.


Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde örtü altı yetiştiriciliği yapan Köy Muhtarı Ahmet Oral ise yaklaşık 6 yıldır örtü altı yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Şimdi burada domates, biber ve salatalık fidesinin dikimini yaptık. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Memnunum seracılıktan. Ailece bu işle uğraşıyoruz. Mahsul çıktığı zaman pazarlamada herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah bol bereketli verimli bir yıl geçirerek, emeğimizin karşılığını alırız. Beklentimiz bu yönde" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de çiftçilere 283 bin adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

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