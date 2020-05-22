Gümüşhane'de çiftçilere 326 bin çilek fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Gümüşhane'deki çiftçilere, "Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 326 bin sertifikalı çilek fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, 66 dekar alanda dikimi yapılan fidelerden yıllık 150 ton çilek hasadı yapılarak, 2 milyon lira gelir hedeflediklerini belirtti.

Amaçlarının çiftçilere her şartlarda destek olmak olduğunu vurgulayan Birşen, merkezde 11, Köse'de 19, Torul'da 14, Kürtün'de 10, Kelkit'te 8 ve Şiran'da 4 dekar olmak üzere toplam 66 dekar alanda 58 üreticiye 326 bin sertifikalı "Albion" çeşidi çilek fidesi ve malç naylonu ile damlama sulama sistemi malzemelerinin dağıtımını yaptıklarını ifade etti.

Edip Birşen, ilin coğrafyası ve ikliminin çilek yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu, çileğin gelir getirici, karlı bir ürün olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Çileğin farklı aroması, şeker oranı yüksek ve raf ömrü uzun olması dolayısıyla ilimiz için ideal bir ürün olduğunu gördük. Bunun devamında da İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimize yetiştiricilik konularında, damlama sulama sistemi, malçlama ve diğer teknik konularda ciddi eğitimler verilerek teknik destek sağladık. "

Çilek yetiştiriciliğinin Gümüşhane'de giderek yaygınlaştığına ve ciddi derecede katma değer oluşturduğuna dikkati çeken Birşen, amaçlarının gelecek yıllarda da Gümüşhane'de alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.