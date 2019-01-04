Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Çığ Düşen Yol Ulaşıma Açıldı

Gümüşhane'de Çığ Düşen Yol Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Gümüşhane'de yoğun kar sonrası çığ nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Gümüşhane'de Çığ Düşen Yol Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Gümüşhane'de yoğun kar sonrası çığ nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyüne ulaşımı sağlayan yolun 6 noktasına çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğundaki çığ kütlesi Özel İdare personeli tarafından 2 günlük çalışma sonrası temizlendi. Sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve bu konuda eğitimli personel tarafından iş makineleriyle dikkatli ve tedbirli çalışma gerçekleştirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:29 Kaynak: AA

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