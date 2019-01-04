Gümüşhane'de Çığ Düşen Yol Ulaşıma Açıldı

Gümüşhane'de yoğun kar sonrası çığ nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Gümüşhane'de yoğun kar sonrası çığ nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyüne ulaşımı sağlayan yolun 6 noktasına çığ düştüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"10 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğundaki çığ kütlesi Özel İdare personeli tarafından 2 günlük çalışma sonrası temizlendi. Sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve bu konuda eğitimli personel tarafından iş makineleriyle dikkatli ve tedbirli çalışma gerçekleştirildi."

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