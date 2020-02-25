Gümüşhane'de CİMER'e ortalama günlük 8 müracaat oluyor - Son Dakika

'Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü' sloganıyla hizmete giren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Gümüşhane'den 2019 yılında 2 bin 866 müracaat oldu.



20 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak faaliyete geçen vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan sistemin 2019 yılı istatistiklerine göre Gümüşhane'de CİMER'e hergün ortalama 8 müracaat oluyor.



Gelişen bilgi iletişim teknolojileri sayesinde kadim insan haklarından olan dilekçe hakkının kullanımını kolaylaştırmak ve vatandaşların demokratik katılım yolu ile idare üzerinde kamuoyu denetimi sağlamak amacıyla oluşturulan CİMER, dünya genelinde elektronik başvuru alma sistemine geçen öncü sistemler arasında yer alıyor.



İstatistiklere göre 'Doğrudan Cumhurbaşkanlığı' sistemine www.cimer.gov.tr internet sitesi üzerinden 2019 yılında Gümüşhane'den 2 bin 866 müracaat oldu.



Yıl içerisinde bilgi edinme için 130 müracaat gelirken, bunlardan yalnızca 3 tanesi reddedildi.



Yine yıl içerisinde dilekçe hakkı kanunu kapsamına giren 2 bin 736 müracaat yer alırken, bunlardan 2 bin 38'ine kamu kurumları olumlu cevap verirken, 620'sine olumsuz cevap verdi. - GÜMÜŞHANE