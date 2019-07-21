Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de cinayet: 1 ölü
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Gümüşhane'de cinayet: 1 ölü

1 saat önce

Gümüşhane'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü.

Gümüşhane'de cinayet: 1 ölü, System.String[]
Gümüşhane'de kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkaya köyü'nde akşam saatlerinde evinin önünde oturan Hakan Akbağ (43), henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu ağır yaralanan Akbağ, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kafasından yaralanan Akbağ, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. M.A, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.
Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Akbağ'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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