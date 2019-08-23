Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de "civciv çıkarma" oyunu soruşturması
Son Dakika Güncel Haber

Gümüşhane'de "civciv çıkarma" oyunu soruşturması

11 dakika önce

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir düğün öncesi eğlencede "civciv çıkarma" adı verilen oyuna ait görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir düğün öncesi eğlencede "civciv çıkarma" adı verilen oyuna ait görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmatlı köyünde 18 Ağustos akşamı R.G. için düğün öncesi eğlence düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler, yörede "civciv çıkarma" adı verilen oyunu oynadı.

Oyun sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çocuklardan birinin ailesi, durumu Kelkit Jandarma Komutanlığına bildirerek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından savcılık talimatıyla oyun sırasında odada bulunan yaklaşık 30 kişinin ifadesine başvuruldu.

Söz konusu kişilerden 3'ü, tutuklama talebiyle Kelkit Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gümüşhane, Kelkit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç yıldır kayıp çocuğunu arayan anne: Oğlumun mezarı olsun istiyorum
Hasta eşi için 14 yıldır biriktirdiği 130 bin lirasını, akılalmaz bir yöntemle dolandırıcılara kaptırdı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: Kadın cinayetlerine karşı üzerimize düşeni yapmaya hazırız Spiker Hülya Hökenek'in Emine Bulut'un haberini sunarken sözcükler boğazına düğümlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:23:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de "civciv çıkarma" oyunu soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]