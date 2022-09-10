GÜMÜŞHANE'DE ÇOCUK TESLİM MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE'DE ÇOCUK TESLİM MERKEZİ AÇILDI

10.09.2022 14:05

ADALET Bakanlığı'nca pilot il seçilen 11 şehirden Gümüşhane'de, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftlerin çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yerine getirileceği özel teslim ve görüşme merkezi hizmete girdi.

ADALET Bakanlığı'nca pilot il seçilen 11 şehirden Gümüşhane'de, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftlerin çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yerine getirileceği özel teslim ve görüşme merkezi hizmete girdi.

'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ve çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığı'nca pilot seçilen 11 ilde, çocuk özel teslim merkezleri oluşturuluyor. Gümüşhane'de de valilik bünyesinde oyun araç ve gereçleri ile donatılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulan özel teslim ve görüşme merkezi hizmet vermeye başladı.Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli sosyal çalışmacı Şeyda Sağlam, daha önce icra müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çocuk teslim işleminin artık Adalet Bakanlığı bünyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce yürütüleceğini söyledi. Sağlam, uygulamanın ücretsiz olduğunu belirterek, "Önceden taraflar icra müdürlüklerinde çocuk teslim işlemi için belirli miktarlarda para ödüyorken şimdi müdürlüğümüz bünyesinde bu uygulama ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen çocuk teslimi işlemi için valimizin önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bünyesinde hazırlanmış olan teslim merkezi kullanılıyor" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Gümüşhane, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE'DE ÇOCUK TESLİM MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE'DE ÇOCUK TESLİM MERKEZİ AÇILDI - Son Dakika
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