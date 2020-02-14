Gümüşhane'de çöken çatıdan düşerek yaralanan kişi sedyeyle 2 kilometre taşındı - Son Dakika
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Gümüşhane'de çöken çatıdan düşerek yaralanan kişi sedyeyle 2 kilometre taşındı

6 saat önce

Gümüşhane'de komşusunun evinin çatısındaki karı temizlerken çöken çatıdan düşerek yaralanan kişi, yaklaşık 2 kilometre sedyeyle taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de çöken çatıdan düşerek yaralanan kişi sedyeyle 2 kilometre taşındı, System.String[]

Gümüşhane'de komşusunun evinin çatısındaki karı temizlerken çöken çatıdan düşerek yaralanan kişi, yaklaşık 2 kilometre sedyeyle taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Torul ilçesinin Budak köyündeki Cami Mahallesi'nde yaşayan Kadir Pekin, komşusuna ait evin çatısında kar temizliği yaparken çatının çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Vücudunda kırıklar oluşan Pekin'in komşuları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgede etkili olan kar ve yolun kapalı olması nedeniyle harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kadir Pekin'i yaklaşık 1 metre yükseklikteki kar üzerinde 2 kilometre taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Pekin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gümüşhane, Torul, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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