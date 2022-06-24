Gümüşhane'de Covid-19 vakaları sıfırlandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Covid-19 vakaları sıfırlandı

24.06.2022 12:45
Gümüşhane'de Covid-19 vakaları sıfırlandı

GÜMÜŞHANE'de 2 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmadığı açıklandı.

GÜMÜŞHANE'de 2 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmadığı açıklandı. Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ulaş Karabay "Şu an son 1 aydır yoğun bakımda Covid-19 nedeniyle yatan hastamız kalmadı. 15 gündür de servis bölümümüzde yatan hastamız yok" dedi.

Koronavirüs vaka oran haritalarında bir süre en çok vaka görülen illerde ilk sıralarda yer alan Gümüşhane'de vakalar sıfırlandı. 2 haftadır Covid-19 vakası görülmeyen kentte, hastanelerde de yatan hasta kalmadı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ulaş Karabay, pandemi döneminde aktif 2 hastanenin olduğunu belirterek, "Yeni hastanemizi o dönem 196 yatak kapasitesiyle Covid-19 hastaları için aktifleştirdik. Hastanemize en fazla 110 tane hasta yatırıldı. Yaklaşık 2020 yılından beri 154 bin test yapıldı. 29 bine yakın pozitif çıktı. Pandemi servisimizde 1174 tane yatan hastamız oldu. Bunların 24 tanesi vefat etti. Pandemi yoğun bakımında 568 hastamız oldu. Bunların 311 tanesi vefat etti. Şu an son 1 aydır yoğun bakımda Covid-19 nedeniyle yatan hastamız kalmadı. 15 gündür de servis bölümümüzde yatan hastamız yok. Son bir aylık dönemde yapılan testlerde 16 pozitif vakamız oldu, fakat hiçbirinde yatış olmadı. Hastanemiz şu anda tek hastane olarak devam etmekte. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir. Pandemi süresi boyunca tüm çalışanlarımız temizlik personelinden hemşirelerine, doktorlarına, idari yönetimine herkes bir fiil gece gündüz demeden çalıştı. Bu zorlu süreci sağlık çalışanlarının hepsi yorularak, emek vererek çalıştı" diye konuştu. 'DUYGUSAL OLARAK ÇOK YIPRANDIM'Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Çiğdem Ataman ise meslek hayatı boyunca hiç bu kadar zor bir dönem geçirmediğini belirterek, "Pandemiyi tanımadığımız için bilmediğimiz bir düşmanla savaş ilan etmiştik. Başta hepimizin korkuları vardı. Virüsü kendimize ve ailelerimize bulaştırma konusunda. Fakat hep birlikte ekip olduk. Bu işi beraber ancak bizlerin bitireceği inancındaydık. Süreci bu şekilde yönettik." ifadelerini kullandı. 'HEPİMİZ BU HASTALIĞA YAKALANDIK'

2 yıl boyunca pandemi servisi sorumlu hemşireliği yapan, Sağlık-Sen Kadın Kolları Başkanı Rüya Duygu Şen ise "Yoğun bir süreç yaşadık. Yeri geldi çok zorlandık. Arkadaşlarla elimizi taşın altına koyduk. Hastalarımızla yakın temasta bulunduk. Onları kendi ailemiz olarak değerlendirip elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zorlandığımız dönemler oldu. Hepimiz neredeyse Covid-19'a yakalandık ve ağır geçirdik. Bazı arkadaşlarımız vefat etti. Zorlu bir süreçti ama çok şükür bu süreci atlattık"dedi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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