Gümüşhane'de Dağdan Kopan Kayalar Evin Üzerine Yuvarlandı

Gümüşhane'nin Süleymaniye mahallesinde dağdan kopan kaya kütleleri bir eve zarar verdi.

Gümüşhane'nin Süleymaniye mahallesinde dağdan kopan kaya kütleleri bir eve zarar verdi.



Tarihi Süleymaniye Mahallesi Camii Kebir mevkiindeki bir evin hemen üzerinde yer alan kaya kütleleri koparak kış aylarında kimsenin yaşamadığı bir evin üzerine yuvarlandı.



Evin bir köşesinin yıkılmasına ve yan duvarının da çatlamasına sebep olan olayda evde kimsenin yaşamıyor olması olası can kaybının önüne geçerken, ev sahibinin uzun yıllardan beri konuyla ilgili müracaatının olduğu, önceki yıllarda da kaya düşmelerinin gerçekleştiği öğrenildi.



Ev sahibi Kazım Can (86) bir hafta önce gerçekleşen olayı hastanede tedavi olduğu sırada öğrendiğini belirterek, "İyileşir iyileşmez hemen gelip kontrol ettim. İlgili kurumlara yıllardır dilekçe veriyorum. Kimse gelip bakmadı. Kışın Trabzon'da duruyorum, yaz aylarında burada kalıyorum. Kaya düşmesi nedeniyle ciddi bir hasar oluştu. Duvar tamamen gitti. Evin içi de yıkılıp döküldü" dedi.



Yapılmaması halinde kayaların koparak evin üzerine yuvarlanmaya devam edeceğini savunan Can, "Daha önce de burada kopma oldu. Daha büyük kütleler düşmüştü ama eve hasar vermemişti. Hatta kayaların düşmesi nedeniyle evin girişini de değiştirmek zorunda kaldım" diye konuştu.



Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Emniyet güçleri bölgede incelemelerde bulundu. - GÜMÜŞHANE

