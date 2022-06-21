Kazada, kendisi de maden işçisi olan sürücü Kandemir ile Birol Kiraz, Yalçın Çepe ve Ekrem Bayram yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GÜMÜŞHANE - Dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı - Son Dakika

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