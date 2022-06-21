GÜMÜŞHANE - Dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE - Dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı

21.06.2022 17:55

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi Kırkpavli mevkisinde, maden işçilerini taşıyan Mustafa Kandemir yönetimindeki 29 AAB 388 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu köprü üzerinden dere yatağına düştü.

Kazada, kendisi de maden işçisi olan sürücü Kandemir ile Birol Kiraz, Yalçın Çepe ve Ekrem Bayram yaralandı.

AFAD ekiplerinin yardımıyla kamyonetten çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE - Dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı - Son Dakika
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