Gümüşhane'de dolandırıcılıktan aranan zanlı sahte kimliklerle yakalandı - Son Dakika

Gümüşhane'de dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, sahte kimliklerle kontrol noktasında yakalandı.
Kent merkezi İkisu uygulama noktasında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.
Kontrollerde ekipler, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan arandığını tespit ettikleri İ.Ç'yi gözaltına aldı.
İ.Ç'nin üzerinde arama yapan ekipler, 15 farklı bankaya ait bankamatik ve kredi kartı, İ.Ç. adına düzenlenmiş sahte Başbakanlık kimlik kartı ve farklı kişiler adına düzenlenmiş 5 kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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