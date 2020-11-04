Gümüşhane'de dolandırıcılıktan aranan zanlı sahte kimliklerle yakalandı - Son Dakika

Gümüşhane'de dolandırıcılıktan aranan zanlı sahte kimliklerle yakalandı

04.11.2020 11:01
Gümüşhane'de dolandırıcılıktan aranan zanlı sahte kimliklerle yakalandı, System.String[]

Gümüşhane'de dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, sahte kimliklerle kontrol noktasında yakalandı.

Gümüşhane'de dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, sahte kimliklerle kontrol noktasında yakalandı.

Kent merkezi İkisu uygulama noktasında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.

Kontrollerde ekipler, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan arandığını tespit ettikleri İ.Ç'yi gözaltına aldı.

İ.Ç'nin üzerinde arama yapan ekipler, 15 farklı bankaya ait bankamatik ve kredi kartı, İ.Ç. adına düzenlenmiş sahte Başbakanlık kimlik kartı ve farklı kişiler adına düzenlenmiş 5 kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Şanlıurfa, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de dolandırıcılıktan aranan zanlı sahte kimliklerle yakalandı - Son Dakika


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